Helios houdt geloof in kampioenschap na zege op Colmschate

Slechts drie heel kleine mogelijkheden in de eerste helft leken een 0-0 ruststand te rechtvaardigen, maar een zeer ongelukkige handsbal van routinier Sander Poll in zijn eigen strafschopgebied leverde Helios een onverwachte cadeautje op, gretig uitgepakt door uitblinker Pascal Oguz.

Colmschate, vechtend voor het winnen van de tweede periode, moest in de achtervolging, maar lag volledig aan de ketting bij de sterke defensie van Helios. Met name Ibrahim Baris speelde een uitstekende wedstrijd en liet topschutter Jarmo van 't Hof geen moment in zijn kracht komen. In de slotfase bepaalde Djeremy Waslander de eindstand op 2-0 na uitstekend voorbereidend werk van Glenn Koerkamp. Zo houdt Helios de druk op koploper Warnsveldse Boys en voetbalt Colmschate nu uitsluitend nog voor de derde plek in de eindrangschikking; het achterdeurtje richting nacompetitie.