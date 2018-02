Helios komt goed weg tegen Ruurlo

Aanvoerder Pascal Oguz van de ploeg uit Deventer maakte in de 56e minuut het enige doelpunt. Vanaf de 58e minuut, nadat Glenn Alberts van de thuisclub zijn tweede gele kaart had gekregen en mocht vertrekken, was het alleen maar tegenhouden voor Helios. De formatie van trainer Wouter Schouten slaagde er niet in om de uitstekende Helios-goalie Joёl de Jonge te passeren.

Een man minder

Captain Pascal Oguz van Helios was enorm blij met de winst. ,,Een compliment voor het team, want we hebben karakter getoond. Het viel niet mee, want we kwamen na de rode kaart nauwelijks nog aan voetballen toe. Met wat geluk en een uitstekende doelman wisten we de 1-0 over de streep te trekken.”

Zijn Ruurlo-collega Koen Hoytink vond dat zijn elftal te weinig had gekregen. ,,Ja, we waren minstens gelijkwaardig, maar hadden vandaag geen geluk met het benutten van de kansen. Erg zuur dat we met lege handen bleven staan. In de eerste helft namen we een te afwachtende houding aan.”

Keeper

Trainer Marco Wilmink van Helios zag dat het elftal zichzelf uit de wedstrijd haalde. ,,Sommige van mijn spelers geven te snel commentaar op de leiding en dat brak ons nu op. Deze scheids gaf meteen ‘geel’. Toch wist de ploeg de drie punten binnen te halen en verdienen daarvoor alle credits. Met name onze keeper heeft driemaal een Ruurlospeler alleen op zich af zien komen en wist in alle gevallen redding te brengen.”

Wouter Schouten, coach van Ruurlo, zag zijn aanvallers slordig omgaan met de geboden kansen. ,,Hier aan afgemeten hadden we moeten winnen. Dat lieten we na en dan loop je tegen een nederlaag aan. Het spel werd goed opengedraaid en via de vleugels ontstonden er mogelijkheden. We waren echter te onrustig voor het doel.”