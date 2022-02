Helios met ruime cijfers langs OBW, Sportclub Deventer tevreden met punt en FC Zutphen in slotfase langs ESA

Derde klasse A

FC Zutphen heeft zichzelf een prima dienst bewezen door met een goal vlak voor het einde te winnen bij ESA in Arnhem. Door puntverlies bij Cuijk vorige week had de ploeg van Mark Horsman aan twee overwinningen genoeg om de periodetitel te pakken. Eén daarvan is vandaag dus bereikt. Horsman: ,,Het is zeker geen gestolen overwinning, maar het was wel moeilijk. Het was een lastig speelbaar veld en de tegenstander speelde continu op het randje. We hebben gevochten als leeuwen en gewonnen. Een perfecte zaterdagmiddag omdat de concurrentie nog punten verloren heeft,” zegt de trainer op de weg terug vanuit Cuijk, waar hij de tweede helft van de grote concurrent bekeek. Cuijk verloor vandaag opnieuw punten met een gelijkspel tegen Dieren. Voor de periodetitel verandert het niks, want Cuijk speelde al in de tweede periode.