Helios met ruime cijfers langs OBW, Sportclub Deventer tevreden met punt

Vierde klasse E

Sportclub Deventer heeft gelijkgespeeld bij Terborg. Daarmee komt de ploeg op veertien punten. Trainer Wouter Groot Lipman is erg blij met het resultaat: ,,We hadden veel coronagevallen en ook spelers die om andere redenen nog weg waren. Daarom hebben we veel spelers van onder 19 toegevoegd, en zijn we lekker gaan voetballen. Dat hebben we prima ingevuld. We hadden het in het begin nog wat lastig maar na een prachtig schot in de kruising speelden we gelijk. Ik kan zeker leven met een punt.”