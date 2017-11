Helios pakt periodetitel na winst op Warnsveldse Boys

Op het eigen Sportpark Colmschate-Zuid begon Helios fel en aanvallend, wat na een half uur resulteerde in een 1-0 voorsprong. Glenn Koerkamp mikte de bal voorbij de Warnsveldse goalie Erik Wijnbergen.

Na rust kwam Warnsveldse Boys beter in de wedstrijd, al bleven grote kansen uit. De topper was sowieso een tactisch schaakspel, waar beide ploegen vooral geconcentreerd verdedigden. Acht minuten voor tijd zorgde invaller Glenn Alberts voor de bevrijdende treffer, waardoor Helios bovenaan blijft staan en zich alvast heeft verzekerd voor de nacompetitie. Warnsveldse Boys zakt een plaatsje, waardoor het in de overvolle subtop van de 3e klasse B blijft.