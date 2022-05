Hento en de jonge honden ‘vretten’ Lochem op in doelpuntrijke Achterhoekse derby

Liveblog Heino tankt vertrouwen voor derby tegen Rohda, Robur boekt ruime zege en Sallandia stelt teleur

Het was niet de vraag óf, maar wannéér Rohda Raalte zich zou kronen tot kampioen van de eerste klasse E. Maar door het gelijkspel bij FC Winterswijk, de overtuigende zege van Heino op SC Bemmel én de Sallandse derby op komst kan het er toch nog om gaan spannen. Dat geldt ook voor de strijd tussen AZC en Robur et Velocitas in 3D, terwijl Groen Wit’62 de champagne alvast koud kan zetten. Bij Sallandia wordt die nog niet ontkurkt, want het ging pijnlijk onderuit tegen Go Ahead Deventer. Dat en veel meer gebeurde er op 1 mei op onze amateurvelden.

1 mei