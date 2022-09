Het vernuft van Rohda Raalte is sterker dan de spierballen van Velsen

„De voetballende ploeg heeft gezegevierd over de fysieke ploeg. Als je de eerste twee wedstrijden verloren hebt, dan is zo’n overwinning natuurlijk prima”, concludeerde Knippenborg. „Velsen is een fysiek heel sterke tegenstander. Hanteren veel de lange bal en spelen veel op kracht.”

Rohda kwam volgens Knippenborg wat ongelukkig met 1-0 achter, uit een corner die in tweede instantie opnieuw werd ingebracht. „Die viel iets te gemakkelijk binnen, vind ik zelf. Daar hikken we dan even tegenaan, maar daarna zijn we de betere ploeg en gaan we met een 2-1 voorsprong de rust in.” Kevin Peppels en Mart Lugtenberg waren verantwoordelijk voor de Rohda treffers voor rust.

Over de tweede helft is Knippenborg minder tevreden. Hij vond dat Rohda de wedstrijd eerder had moeten en kunnen beslissen. „Het duurt veel te lang voordat we die 3-1 maken. Voor die tijd krijgen zij nog een kans, maar dat was het dan ook wel.” Het was uiteindelijk invaller Julian van Hoogstraaten die het beslissende doelpunt maakt.

Tegenvaller voor Rohda is het uitvallen van centrale verdediger Burak Basut. „Burak moest al vroeg naar de kant met een spierblessure in het bovenbeen. Gelukkig hebben we Coen van Heun weer terug.” Met drie punten uit evenzoveel wedstrijden bezet Rohda momenteel de 11de plek op de ranglijst. Volgende week komt huidig nummer drie, RKAVV uit Leidschendam, op bezoek in Raalte.