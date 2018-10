Historische zege voor Warnsveldse Boys

De thuisploeg begon slecht aan de wedstrijd, want al na zes minuten keken de Boys tegen een achterstand. De organisatie zag er bij een corner van DVC’26 niet goed uit en Dave Nova kon hier optimaal profiteren: 0-1. Na deze domper pakte de groen-witten het goed op. DVC’26 werd in een vroeg stadium vastgezet waardoor de club uit Didam niet aan het voetballen kwam. Warnsveld sprak een aardig woordje mee en kwam na ruim een kwartier spelen op gelijke hoogte. Verdediger Kevin van Kooij dribbelde uitstekend in en bediende Jesper Nachtegaal vervolgens op maat. De aanvaller bedacht zich geen moment en haalde vernietigend uit: 1-1. Niet veel later kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Spits Bart Spijkers werd met de rug naar de goal aangespeeld, schermde de bal goed af en kon vervolgens uit de draai de 2-1 tegen de touwen schieten. Ook na de voorsprong had Warnsveldse Boys het grootste spelaandeel, maar gescoord werd er niet meer voor rust.

Opportunistisch

Na de thee zaten de Boys al vroeg op rozen. Jelger Ruikes was als eerste bij een afvallende bal en kon uithalen. Via een been van de gasten belandde de bal in het doel: 3-1. Hierna begon DVC’26 wat opportunistischer te voetballen, maar Warnsveld hield de ruimtes klein en kon er via de tegenstoot af en toe gevaarlijk uitkomen. Als de brigade van trainer Knuiman hier wat zorgvuldiger mee was omgesprongen had de score hoger kunnen uitlopen. DVC’26 kwam niet verder dan schoten uit de tweede lijn, waardoor de thuisploeg eenvoudig over de streep kon trekken.