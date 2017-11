Holten en Nieuw Heeten ook zondag niet in actie

Topscorersrubriek Doel­pun­ten­droog­te in de top

21 november Raymon Vredenberg heeft zijn voorsprong in het topscorersklassement weer wat vergroot. De spits van De Hoven scoorde zondag ‘slechts’ één keer in de vijfde klasse D tegen SHE. Maar omdat zijn naaste achtervolgers het net niet vonden, heeft hij nog meer afstand genomen.