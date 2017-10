Holten verplettert koploper Diepenveen

TOPSCORERSRUBRIEK Çolak naar de top, Beker beleeft droomzondag

16 oktober Gestaag schroeft hij zijn totaal op. Mehmet Çolak is – tot nu toe dan – geen man die in één wedstrijd drie keer scoort en vervolgens wekenlang droogstaat, maar een speler die elke week wel een goal (of twee) meepikt. De rechtsbuiten van Turkse Kracht scoorde zondag tegen Lochem zijn vijfde van het seizoen en nestelt zich daarmee, naast Larson Arendsen Raedt van Ruurlo (die niet scoorde), aan kop van dit klassement. Een doelpunt in de derde klasse telt voor anderhalf.