Hondstrouw trainersduo Isselman en Te Loo wil FC Zutphen met hoofd omhoog verlaten

poll Hoe nu verder met dit seizoen in het amateur­voet­bal?

29 oktober Wanneer er weer gespeeld kan worden in het amateurvoetbal, dat valt absoluut nog niet te zeggen. Over twee weken trainen - zoals werd gehoopt - lijkt na het stijgende aantal besmettingen van de laatste tijd uitgesloten. Begin januari misschien? De competitie op een normale manier afmaken wordt nu al lastig, maar het is mogelijk. De voetbalbond zal met nieuwe ideeën moeten komen.