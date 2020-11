Hondstrouw trainersduo Isselman en Te Loo wil geen gedoe en houdt het voor gezien bij FC Zutphen

Toen Arthur Isselman en Ido te Loo in de nacompetitie van het seizoen 2018/2019 instapten als interim-trainersduo, was het niet vanzelfsprekend dat ze ook het seizoen daarna aan het roer van het eerste elftal zouden staan. Beiden hadden een drukke baan en twijfelden of ze naast andere bezigheden ook nog het hoofdtrainerschap van de Zutphense club erbij wilden doen. Hoewel degradatie in de korte nacompetitie niet kon worden afgewend, waren club en spelers enthousiast over Isselman en Te Loo. Ze besloten samen te blijven, omdat ze zagen dat de club hen goed kon gebruiken. Na dit seizoen stoppen ze ook weer samen, zoals ze eerder met z’n tweeën de trainersklus aangingen.