In het duel tussen Vorden en Witkampers wint de gevestigde orde van de nieuwkomer

Vierde klasse Blauw Wit’66 is met ‘ijskoude’ Edwin Bolink de soevereine herfstkam­pi­oen

De koppositie, een periodetitel en dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in de competitie: 2022 kon slechter eindigen voor Blauw Wit ’66 dat zich na een soevereine 4-1 zege op Almen herfstkampioen kroonde in de vierde klasse H. Het verrast zelfs trainer Christian Koop: „Ongeslagen de winter in, dat had ik bij de start van de competitie niet verwacht.”

10 december