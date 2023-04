Inhaalprogramma: Helios kan de champagne koud zetten dankzij kwartet Lieftink, Diepenveen laat Wijhe miraculeus ontsnappen

Hieronder de resultaten van het inhaalprogramma in het amateurvoetbal, dat diverse ploegen donderdagavond afwerkten in de regio Deventer/Zutphen.

Zaterdagvoetbal

Vierde klasse

Koploper Helios kan door de 1-5 zege bij UD volgende week bij HSC ‘21 het kampioenschap veilig stellen. De voorsprong op naaste belager Blauw Wit groeide namelijk naar tien punten, waardoor Helios vier wedstrijden de tijd heeft om de nog enige zege die het nodig heeft veilig te stellen. Bastiaan Lieftink was met vier treffers de grote man aan de kant van Helios, al zakte het niveau volgens trainer Harry Decheiver in de tweede helft ver weg. ,,Die tien punten waren het belangrijkst, maar het spel was niet goed de tweede helft. We kunnen nu nog alleen verliezen van onszelf, dus aan ons om het volgende week af te maken.”

Volgens UD-trainer Dominik Dimotrovic is Helios de terechte kampioen. ,,Deze ploeg gaat zelfs volgend seizoen bovenin meedraaien in de derde klasse. Ze hebben zo ontzettend veel kwaliteit. Wij deelden in de openingfase nog wat speldenprikjes uit, en vond ik ons zeker niet slecht. Misschien dat ze daarom pas na twintig minuten scoorden.”

4H: Koninklijke UD - Helios 1-5 (0-3). 10. Jarmo van ‘t Hof 0-1, 20. Bastiaan Lieftink 0-2, 30. Lieftink 0-3, 65. Lieftink 0-4, 75. Glenn Alberts 0-5. 85. Joep Rutgers 1-5.

Zondagvoetbal

Tweede klasse

Nog een helft moest het Zutphense AZC inhalen tegen Stevo, daar in de oorspronkelijke wedstrijd de scheidsrechter halverwege geblesseerd afhaakte. Pardoes overkwam AZC afgelopen zondag tegen Vorden hetzelfde, maar daar ging het wél met een 1-0 voorsprong de rust in. Tegen subtopper Stevo moest het juist een 1-0 achterstand ombuigen. Ondanks dat AZC een kwartier voor tijd via Luc Wassink terugkwam tot 1-2, zat een punt er niet in. ,,Sommige jongens zeiden al gekscherend ‘als we elk weekend zo spelen maken we iedereen af’. Toen antwoordde ik ‘dan moeten we wel vier keer per week gaan trainen’”, aldus AZC-trainer Tom Polman, die ervoor koos de tegenstander massaal af te jagen. ,,Dat is conditioneel amper vol te houden, en toch hebben we flink wat kansen gehad. Meer kon ik ook haast niet verwachten vanavond“, aldus Polman.

2I: AZC - Stevo 1-3 (0-1). 8. Joes Masselink 0-1, 60. Mick Velthuis 0-2, 75. Luc Wassink 1-2, 90. Mike Voorhuis 1-3.

Derde klasse

De winnaar bij Diepenveen tegen Wijhe zou de koppositie pakken in 3D, dus stond er in de resterende drie kwartier flink wat op het spel. Dankzij de met een dubbele beenbreuk kampende Fabian Metz leidde de thuisploeg aanvankelijk met 1-0. Zijn beenbreuk was de reden om de oorspronkelijke wedstrijd te staken. Wijhe kwam echter tweemaal terug van een achterstand, terwijl Diepenveen via Timo Broekman drie minuten voor tijd op 2-1 kwam, en griste zodoende een punt mee. ,,Ik baal net zo hard mee met de jongens, want een knullige glijpartij aan onze kant zorgde voor die gelijkmaker. Weliswaar had Wijhe het betere van het spel, maar wij hadden de betere kansen. In het oorspronkelijke duel waren zij ook beter, en had je misschien blij geweest met een punt. Nu ben ik daar natuurlijk niet helemaal tevreden mee”, aldus trainer Patrick Kieftenbelt.

Ook voor runner-up Wijhe was het ondanks een meegenomen punt een gemiste kans, daar het bij een overwinning een punt voor de huidige koploper Groen-Wit terecht was gekomen. Nu kwam het juist een punt achter de Apeldoorners terecht.

3D: Diepenveen - Wijhe ‘92 2-2 (1-0). 35. Fabian Metz 1-0, 1-1, 87. Timo Broekman 2-1, 90. 2-2.

Lang genieten van de 2-1 zege op Robur et Velocitas afgelopen zondag kon Warnsveldse Boys-trainer Michel Feukkink niet, want de middenmoter ging in de slotfase met 3-2 ten onder bij concurrent KCVO. In de laatste tien minuten kwam Warnsveldse Boys via de tweede van De Haan nog wel op gelijke hoogte (2-2), maar het bleef door de nederlaag in de gevarenzone staan. Feukkink was vol ongeloof. ,,Dit was typerend voor ons seizoen. Een hoop kansen, maar terwijl je heer en meester bent maak je veel te weinig doelpunten. Het klinkt misschien gek, maar ik ben trots op mijn spelers voor wat ze op de mat legden. We speelden KCVO helemaal weg, maar we kregen wel het deksel op de neus.“

3D: KCVO - Warnsveldse Boys 3-2 (1-0). 11. Melvin Balk 1-0, 55. Jarvin de Haan 1-1, 79. Balk 2-1, 83. De Haan 2-2, 90. Randy Berenschot 3-2.

Vierde klasse

Laagvlieger Broekland deed uitstekende zaken in de degradatiestrijd met een verrassende 2-0 zege op concurrent Lettele. In het restant van de wedstrijd was nog een uur te spelen, maar een minuut na rust stond dankzij Ruben Simons de eindstand al op het scorebord. Mede door de 0-4 zege van middenmoter IJsselstreek bij concurrent Raalte, zal het voor trainer Joshua Nijlant en de zijnen tot en met het einde van de competitie spannend blijven wie er bij de eerste zeven belandt, en zich zodoende handhaaft. Broekland (8e) wekte met de zege in ieder geval de kans op directe handhaving weer volledig tot leven.

4G: Broekland - Lettele 2-0 (1-0). 34. Emiel Heuven 1-0, 36. Ruben Simons 2-0.

Raalte kreeg dus een flinke pets op de neus van IJsselstreek met liefst 0-4. Er was nog een uur te spelen in het duel, dat eerder gestaakt werd omdat de scheidsrechter zich plotseling onveilig voelde. Door de zege van concurrent Broekland zal het in de resterende vier wedstrijden een helse klus worden om nog aan de nacompetitie te ontsnappen. Raalte heeft namelijk een relatief zwaar programma.

4G: Raalte - IJsselstreek 0-4

Vijfde klasse

5B: DEO - GSV 0-2

5B: Lochuizen - Haarlo 2-1

