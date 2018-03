Jorn Geerligs schiet Reunie met vier doelpunten naar winst

Goed voetbal

Verdediger Martijn Rexwinkel van de Borculoёrs zag zijn team over het grootste gedeelte van het duel goed voetbal spelen. ,,Het ging eigenlijk weer erg gemakkelijk. In de eerste helft komen we op een 3-0 voorsprong. We konden lekker opbouwen van achteruit en de bal rond laten gaan totdat het juiste moment was gekomen om toe te slaan.” Doelpuntenmaker Jorn Geerligs vond dat het team de nederlaag van de week ervoor goed had verwerkt. ,,Toen ging er veel mis. Maar het is een misvatting om te denken dat we kampioen kunnen worden zonder een keer te verliezen. Ik zie die verliespartij als een incident. Vandaag liep het weer lekker.”