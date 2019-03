Kansloze nederlaag voor Warnsveldse Boys

Recente resultaten hadden een positieve invloed op het vertrouwen bij staf en spelers van Warnsveldse Boys, maar dat vertrouwen bleek uiterst broos. Gesteund door een heel vroeg doelpunt steeg juist bij tegenstander Union het zelfvertrouwen. Met name doelpuntenmaker Joeri Broeders kon deze middag niets meer fout doen en uiteindelijk was de spits van de gasten verantwoordelijk voor de gehele doelpuntenproductie. Met zijn tweede treffer kreeg hij zelfs de handen van de opponent op elkaar. Als een granaat vloog de bal achter doelman Wijnbergen in het net.