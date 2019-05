Karakteristieken amateurvoetbal Deventer / Zutphen

SC Deventer stelt kampioen­schap veilig in één helft

17:18 SC Deventer heeft in de uitwedstrijd tegen V en L het kampioenschap in de vijfde klasse veiliggesteld. De ploeg van trainer Johan van Ommen had aan een gelijkspel genoeg, maar ging met een ruime zege (1-6) en de kampioenschaal in de tas terug naar Deventer.