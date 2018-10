Karakteristieken amateurvoetbal regio Deventer/Zutphen

Ratti/Socii walst over De Hoven heen

5 oktober In verband met de Bokbierdag in Zutphen werd het duel tussen De Hoven en Ratti/Socii al op donderdag gespeeld. De ploeg uit Kranenburg/Wichmond bleef met liefst 1-7 de baas over het elftal van trainer Raymond Tuhuteru.