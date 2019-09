Karakteristieken eerste speelronde amateurvoetbal

Gorssel laat bij rentree over zich heen lopen door Harfsen

21 september “Dit is absoluut niet wat je je voorstelt na vier jaar zonder Gorssels voetbal”, is het eerste wat trainer Donovan Tegelaar zegt als zijn team met een 5-2 nederlaag van het veld gaat tegen Harfsen. Het jeugdige Gorssel moest flink afzien in de derby tegen Harfsen, in hun eerste wedstrijd na vier jaar zonder eigen prestatieteam.