Karakteristieken voetbal Deventer/Zutphen

zwaar bevochten Schalkhaar herpakt zich met grote moeite tegen ATC

29 september Vanwege de sobere seizoensstart had Schalkhaar deze zondag wel wat te bewijzen. Maar ook deze keer ging het niet vanzelf. Toch is de eerste zege van het seizoen is binnen. ATC werd op sportpark de Horsterhoek met 1-0 verslagen.