Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

AZC verliest laatste wedstrijd voor winterstop

17 december AZC is er niet in geslaagd om de laatste wedstrijd voor de winterpauze in winst om te zetten. Sterker nog, de formatie van oefenmeester René Knuiman ging met 1-3 onderuit tegen Spero. De gasten uit Elst mogen zich dankzij de driepunter de nieuwe koploper in 2I noemen.