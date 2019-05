Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

Vrouwen Witkampers pakken titel en promotie naar hoofdklas­se

18:00 Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is de vrouwen van Witkampers gelukt het benodigde puntje in de wacht te slepen voor de titel in de eerste klasse C. Thuis werd het 1-1 tegen Limmen en dat was voldoende.