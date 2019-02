Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

video Opnieuw gelijkspel voor Heino

17:11 Na afloop van de wedstrijd tegen Winterswijk was trainer Martijn de Vogel zeer helder in zijn commentaar. Volgens hem was het negentig minuten niet om aan te gluren geweest en daarmee deed hij de werkelijkheid geen geweld aan. De 1-1 eindstand was terecht, want zowel Heino als Winterswijk speelden te matig om aanspraak op de winst te kunnen maken.