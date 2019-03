Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

Warnsveld­se Boys geeft voorsprong in slotfase weg

19:48 Het had zo mooi kunnen zijn voor de thuisclub, maar het lukt Warnsveldse Boys uiteindelijk niet om de drie punten in de wacht te slepen. Diep in blessuretijd wist tegenstander Quick 1888 alsnog op gelijke hoogte te komen en de uitblinkende Boys-doelman Erik Wijnbergen te verschalken: 2-2.