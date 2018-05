Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

Be Quick Zutphen kan de platte kar op na winst op Harfsen

12 mei Winnen was vooraf het devies voor Be Quick Zutphen om kampioen te worden en dat is de ploeg van trainer Björn Rutten gelukt. Na ruim 100 minuten spelen zag Harfsen hoe Be Quick hun kampioensfeestje ging vieren nadat de roodwitten met 2-1 verslagen werden.