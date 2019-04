Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

Macaré maakt er twee voor FC Zutphen

6 april Met twee doelpunten had aanvoerder Jelle Macaré een groot aandeel in de zege van FC Zutphen op ASC'62 (4-2). Daarmee deed de thuisploeg goede zaken om de play-offs tegen degradatie in 2H te ontlopen. Voor het Dalfsense ASC blijft het spannend.