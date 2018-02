Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

Koploper Longa '30 met de schrik vrij tegen Rohda Raalte

18 februari Een hoorbaar teleurgestelde Frank Tempelman, trainer van Rohda Raalte, had recht van spreken na afloop van de topper tegen Longa '30 uit Lichtenvoorde. Zijn ploeg sprankelde in de eerste helft met als hoogtepunt het doelpunt van Edilson José Coelho. De bekeken schuiver in de verre hoek was voorafgegaan door een werkelijk prachtige steekpass van Jesper Harmens.