Kater FC Zutphen na late gelijkmaker

In een sensationeel, meeslepend gevecht tussen FC Zutphen en Den Ham, scoorden de bezoekers in de dying seconds de gelijkmaker, 3-3. De thuisclub kon het zichzelf verwijten.

De tweede helft van FC Zutphen tegen Den Ham had alles wat een voetbalwedstrijd in zich moet hebben. Veel inzet, veel kansen, luidruchtig publiek dat zich nadrukkelijk met het spel bemoeide en een goede scheidsrechter die de emoties op tijd onder controle kreeg.

Trainer Taco Lourens moest na afloop, ondanks diens stemming, bovenstaande conclusie beamen. ,,Natuurlijk, ik ben ook een liefhebber maar je moet hier als ploeg wel van leren. We gaven de doelpunten makkelijk weg doordat we gemaakte afspraken niet nakwamen. En we hadden het in de laatste tien minuten moeten afmaken”.

Spits Niek Bakkerweerd, goed voor twee treffers, vierde zijn comeback als spits maar kon direct na de wedstrijd nog niet nagenieten van diens optreden. ,,Het is shit man. Dit hadden we moeten afmaken. In de 95e minuut scoren die gasten. Dan denk ik niet gelijk na over mijn doelpunten”.

Bakkerweerd werd drie jaar geleden uit de spits gehaald om de rechtsback problemen op te lossen. Zaterdag stond hij voor het eerst weer centraal in de aanval. ,,Rechtsback is leuk maar ik stond daarvoor mij hele leven al in de spits. Gelukkig hebben we nu met Hidde van Kalker een jeugdspeler die zijn debuut maakte achterin. Die jongen is goed op die plek”. De spits raakte het eerste half uur geen knikker. ,,De ballen sprongen van mijn voet en niks lukte. Ik begon steeds meer te denken dat dit mijn wedstrijd niet zou worden”.

Dat veranderde in één klap nadat hij door een goede steekbal alleen op doelman Jeffrey Ekkel kon opstomen. Hij rondde dit buitenkansje beheerst af waardoor Zutphen op een 2-1 voorsprong kwam. In de zevende minuut had middenvelder Rik Vlutters met een sublieme lob de 1-0 op de borden gebracht die tien minuten later teniet werd gedaan doordat Den Ham de achterhoede uiteen speelde en spits Kevin Ruiterberg de trekker overhaalde. Woest was Lourens. ,,Van zo’n tegentreffer kan ik echt balen. Je zag precies fout gaan waar we voor gewaarschuwd hadden. Dat heb ik in de rust ook goed uitgelegd en dat zullen we van de week met beelden nog een keer doen”.