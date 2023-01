Kelderkraker in Schalkhaar en derby in Nieuw Heeten

Programma Deventer/Zutphen Derby’s in Luttenberg en Deventer, kraker voor de hockey­sters van DHV

Nu de herfst definitief zijn intrede gedaan heeft nadert in verschillende sporten de winterstop. Zo speelt het gros van de amateurvoetballers dit jaar nog vier competitiewedstrijden, terwijl in het hockey de voorlaatste speelronde van 2022 op het programma staat. Voorlopig is er echter nog genoeg te beleven op de regionale velden.

18 november