Kilic mengt zich in de strijd van de killers

Twee keepers vallen gebles­seerd uit bij zege FC Zutphen

30 september Het duel tussen FC Zutphen en De Hoven in de zondag 5e klasse F kende een merkwaardig begin. Tijdens de warming-up liep doelman Nick ten Have van de thuisclub een liesblessure op en moest invalkeeper Remco Tijmans plaatsnemen onder de lat. Deze doelwachter liep in de 25e minuut een hamstringblessure op en moest zich laten vervangen. Good-old Pascal de Krosse moest daarna de handschoenen aantrekken en zijn kunsten vertonen in het doel. Hij deed dat niet onverdienstelijk, want bij een 2-1 voorsprong van zijn team redde hij een keer zeer fraai. Uiteindelijk bleef de thuisclub de baas in eigen huis en won met 3-1.