Klein Milanello ondergaat een metamorfose

HOOFDVELD OP DE SCHOPDe terreinmeesters van Terwolde maken zich op voor de dertigste ontvangst van Go Ahead Eagles. Het jubileumjaar 2020 wordt een speciale editie van het trainingskamp van de profclub uit Deventer. Voor het eerst in al die jaren begint de voorbereiding op een volledig nieuw veld.

Het vervangen van een grasveld is zeker geen speciale gebeurtenis. Tenminste, niet bij het gros van de voetbalclubs. Voor Terwolde ligt dat anders. ,,Ons hoofdveld is in 1971 aangelegd en wordt nu voor het eerst vervangen. Het ligt er al 48 jaar", zegt Gerrit Nieuwenhuis.

Het hoofd terreinbeheer lacht om de vraag of hij grasfluisteraar is. ,,Als je er elke dag overheen loopt, dan zie je het wel hè."

Louter lof

Johan Kiesbrink is met Nieuwenhuis en nog twee collega's verantwoordelijk voor de velden. De commissie terreinbeheer oogst louter lof - de accommodatie heeft zelfs de bijnaam Klein Milanello - maar Kiesbrink wuift dat weg. ,,We doen het met zijn allen, het loopt allemaal vanzelf. Door de jaren heen ontwikkelt zich dat. We overleggen alleen wanneer we wat gaan doen."

Sinds 1991 komt de lof voor het geweldige veld van Terwolde ook uit niet-verwachte hoek. ,,In 1991 kregen we het voor elkaar een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles te organiseren. Daarna kwam de vraag van Eagles of ze hier een trainingskamp mochten organiseren", weet Hans Kruitbosch, voorzitter van de Eagles-commissie. ,,Sinds dat eerste duel komt Go Ahead elk jaar terug. Daar zijn geen contracten voor, het is een gentlemen's agreement."

Go Ahead werkt in Terwolde al ruim 110 wedstrijden af. In de loop der jaren zijn de protocollen rond die oefenduels wel veranderd.

Veiligheidseisen

Veiligheid werd steeds belangrijker. Waren er in het verleden nog wedstrijden tegen AZ en De Graafschap, tegenwoordig ligt dat moeilijker. Kruitbosch: ,,We hebben met allerlei veiligheidseisen te maken en daarmee zijn duels met de meeste Nederlandse clubs uit den boze. De laatste dertien jaar is Excelsior Rotterdam hier vaste gast. Dat is een traditie geworden."

Kiesbrink verhaalt van memorabele momenten. ,,We hadden ooit Israëliërs op bezoek. Zij liepen het veld op, keken vol verbazing naar het veld en vroegen zich af of het gras wel echt was. En tijdens de Eagles-weken proberen we de velden dagelijks te maaien, bemesten, water te geven, lijntjes te zetten. Ze kunnen ons zelfs aangeven hoe kort ze het gras gemaaid willen hebben. Aan het einde van de reis is het altijd weer: 'We hebben we weer een geweldige voorbereiding gehad'. Dat is toch mooi?"