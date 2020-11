Knippenborg ook volgend seizoen hoofdtrainer bij Rohda Raalte

Colmschate komt nét tekort, Activia delft weer het onderspit

4 oktober Het was een zware strijd, maar Colmschate ’33 moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Robur et Velocitas. Op Sportpark de Achterhoek duurde de wedstrijd vijf minuten te lang voor de ploeg van Rowdy van der Hoop (1-2).