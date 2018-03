Knuttel aan kop na kwartet

Be Quick Zutphen steelt punt in Eefde

17 maart Onder barre weeromstandigheden heeft Eefde een overwinning uit handen gegeven tegen Be Quick Zutphen. Het was Jamiro Steenbergen die namens Be Quick in de laatste minuut de 3-3 maakte, waardoor de koploper van 4E toch nog met een punt huiswaarts keerde.