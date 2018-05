Knuttel en Geerligs gaan nek aan nek de laatste speelronde in

Nipt verschil

Het verschil, met nog 1 wedstrijd te spelen, is slechts 1 punt. Geerligs schroefde zijn totaal de afgelopen week op met drie treffers (waarvan één midweeks in het inhaalduel met Erix). Knuttel was zondag eenmaal trefzeker in de kampioenswedstrijd tegen Albatross en behield zodoende nipt de leiding in het topscorersklassement.