Kogelman schiet zichzelf aan kop met hattrick

TOPSCORERSDe koppositie in het topscorersklassement wordt na zondag gedeeld door vier aanvallers. Stijn Kogelman was de grote winnaar van het weekend. Terwijl Ricardo Heerink (Wijhe) en Daan Hento (Witkampers) hun kruit drooghielden, scoorde de aanvaller van Lemelerveld in 2L drie keer tegen Heerde (7-0).