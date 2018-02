Koploper Longa '30 met de schrik vrij tegen Rohda Raalte

AZC maakt uitglijder op uitwijkveld

18 februari De weergoden waren zondagmiddag AZC niet gunstig gezind. Het hoofdveld was deels bevroren, daarom moest voor het belangrijke duel in de onderste regionen van de tweede klasse I tegen SML uitgeweken worden naar het kunstgrasveld. Met de pest in hun lijf ondergingen de spelers van de thuisclub de gedwongen verhuizing. Hoewel de ploeg van trainer René Knuiman altijd op de kunstvezels traint, pakte het lange tijd geen overwinning op het eigen vervloekte kunstgrasveld. Tegen laagvlieger SML dat vier punten minder dan de thuisclub bij elkaar sprokkelde, ging het gruwelijk mis: 1-2.