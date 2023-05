Lemelerveld bezegelt lot van Witkampers op spannende slotdag

Spectacu­lai­re ontknoping in Vaassen, vv Reünie kampioen van 4C en Alcides incasseert twee flinke klappen

Alcides heeft dit seizoen al veel te verduren gehad, maar twee klappen op één middag... De ploeg uit Meppel verloor met ruime cijfers van Hollandia en hoorde dat concurrent Rkvv Velsen zich naar een mogelijk cruciaal punt heeft geknokt. Ruinerwold, Robur et Velocitas én Wijhe’92 beleefden eveneens een teleurstellende middag, terwijl vv Reünie de titel pakte in de vierde klasse C.