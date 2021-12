Leussink en Lochem hebben elkaar gevonden en gaan voor vier jaar met elkaar in zee

Als speler was Stephan Panman soms een ‘smeerpijp’, nu wil de trainer van Eefde het vooral naar zijn zin hebben

Na een lange voetbalcarrière bij onder meer Go Ahead Eagles, AGOVV, Vaassen en Heerde volgde Stephan Panman in 2009 zijn vader Piet het trainersvak in. Toen Sportclub Eefde in het voorjaar op de deur klopte, hoefde de oefenmeester niet lang na te denken. ,,Elke keer als we er speelden, was er zoveel passie en beleving. Ik dacht altijd al: daar zou ik heel graag nog een keer trainer willen zijn.’’

28 november