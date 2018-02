Lochem wint in extremis

Op basis van negentig minuten voetbal was de overwinning verdiend te noemen. Lochem had in de eerste helft namelijk het meeste balbezit en was daarbij ook de enige ploeg die daadwerkelijk gevaarlijk werd. Veel kansen creëerde de thuisploeg echter niet. De grootste mogelijkheid was voor Mark van Donkelaar, die na een half uur spelen net over schoot.

Waar Lochem in het eerste bedrijf de bovenliggende partij was, mengde Zwolle zich na rust meer in de wedstrijd. In een matige tweede helft, waar beide ploegen grossierden in balverlies, leken Lochem en Zwolle elkaar in evenwicht te gaan houden. De thuisploeg wist er in de slotfase echter nog een slotoffensief uit te persen. In de blessuretijd resulteerde dat in een vrije trap, waarna de bal voor de voetbal van Boonk belandde. Die wist wel raad met de buitenkans en schoot de bal achter de kansloze doelman Bjorn van Tilborgh.