Machielsen stapt in bij Blauw Wit’66

De Holtense club probeert onder leiding van Alex Hengeveld het hoofd boven water te houden in de tweede klasse H, waar Blauw Wit als voorlaatste overwinterde. Eind december werd duidelijk dat Hengeveld na het seizoen zal vertrekken, hij keert waarschijnlijk niet als hoofdtrainer terug in het amateurvoetbal.

Machielsen, tweedejaars coach in Kloosterhaar, is een kind van De Zweef uit Nijverdal, waar hij speelde, technisch coördinator was en in de opleiding werkte als trainer. Kloosterhaar is zijn eerste club als hoofdtrainer.