Marienheem na moeilijk begin ruim langs Vosta

Naar een overwinning voor Marienheem zag het er in de eerste helft niet naar uit, want in het eerste half uur waren de Tukkers heer en meester. zij kwamen dan ook op een verdiende 0-1 voorsprong. Daarna liet Marienheem-aanvaller Stan Heetkamp zijn klasse zien. Binnen de zestien begon hij aan een weergaloze actie waarbij drie tegenstanders werden omspeeld en hij vanuit een onmogelijke hoek raak schoot: 1-1. Kort voor rust zorgde Lean Hobert voor 2-1 en na de hervatting maakten Sander Alferink en opnieuw Stan Heetkamp het karwei af: 4-1. In de volgende ronde wacht Sportclub Vroomshoop.

Stan Heetkamp (19) volgt de studie geneeskunde aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. ,,Ik was aanvankelijk van plan om na dit seizoen te stoppen, maar ik vind het nog zo leuk en zeker hier met deze groep in Marienheem. Dus heb ik besloten om nog een jaar door te gaan. Op dit moment train ik eenmaal per week. Dat is in overleg met de trainer. Deze nacompetitie leeft echt binnen de club, dus we doen er alles aan om te promoveren. Het is heel lang geleden dat Marienheem in de 4e klasse speelde. Mijn vader voetbalde toen nog in het eerste elftal. Ik was nog niet eens geboren”, lacht de goaltjesdief.

Oefenmeester Dave Kok van Marienheem zag zijn ploeg een moeilijke beginfase hebben. ,,We gingen niet goed van start. Waren niet scherp en er was weinig beweging. De acties van Vosta zorgden voor onrust in onze defensie. Hard werken en snel combinatievoetbal is onze kracht. Dat kwam er in het begin van het treffen niet uit. Na rust hebben we de wedstrijd gecontroleerd en konden het rustig uitspelen. In de slotfase scoorden we nog tweemaal. Nu op naar de volgende tegenstander.”