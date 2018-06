Marienheem vindt Waterloo in Vroomshoop

Alleen op de doelman af

Linkerspits Mike Kemper (22) van Marienheem was enkele malen gevaarlijk met zijn snelle acties, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. De aanvaller zal nog vaak terugdenken aan het moment (52e minuut) toen hij bij een 0-0 stand de Vroomshoop-defensie te vlug af was en alleen op doelman Uitzetter afging. ,,Ik koos een hoek uit, maar de keeper reageerde heel snel en wist de bal te stoppen. Ik had moeten scoren, dan was de wedstrijd misschien wel anders verlopen”, blikt de spits terug. De teleurstelling over de nederlaag is al weer snel voorbij. ,,Zij waren inderdaad wel wat beter. In de eerste helft ging het nagenoeg gelijk op, maar na de thee was Vroomshoop de bovenliggende partij en creëerde diverse kansen.”

Niet het niveau gehaald

Marienheem-trainer Dave Kok kon het verlies relativeren. ,,We hebben vandaag niet het niveau gehaald wat we de laatste weken lieten zien. Te snel de lange bal gehanteerd en weinig ruimte gekregen om op te bouwen. Via snelle counters kwamen we er soms nog wel uit, maar dat leverde te weinig rendement op. Slaagden er niet in om de enkele kansen die we kregen af te maken. We speelden tegen een goede ploeg. Zij haalden in de afgelopen competitie 24 punten, dus hadden wel wat in hun mars. Daarbij kwam dat Sportlust Vroomshoop later instapte in deze nacompetitie en daarbij een thuiswedstrijd speelde. Toch wel enkele voordelen.”