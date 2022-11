Met derby’s in Zutphen, Lochem, Laren en Warnsveld is het dit weekend genieten geblazen in de Achterhoek

Programma Deventer/ZutphenIn het amateurvoetbal wacht er een interessante speelronde. Met name in de Achterhoek staan er een aantal affiches op het programma om naar uit te kijken. Voor de volleybalsters van WSV uit Warnsveld wacht dit weekend daarnaast de streekderby tegen Avior uit Deventer.

Liefhebbers van derby’s kunnen zaterdag in de Achterhoek terecht voor een ‘dubbel.’ Vanaf 15.00 uur neemt FC Zutphen het namelijk op tegen streekgenoot Brummen. Diezelfde avond staat ook de Achterhoekse derby tussen Lochem en Reünie op het programma. De aftrap in Lochem is om 19.00 uur.

Een dag later wordt er eveneens een Achterhoeks onderonsje gespeeld. In het Gelderse Laren neemt Witkampers het op tegen AZC uit Zutphen. Met acht punten staat de thuisploeg op een twaalfde plaats in 2I, maar de achterstand op AZC - de nummer zes van de ranglijst - is slechts drie punten.

Promovendus WSV is uitstekend aan de competitie begonnen. Na zeven wedstrijden gaat de ervaren ploeg uit Warnsveld aan kop in de tweede divisie B. Morgen wacht het treffen met de volleybalsters van Avior, die op een derde plek staan. Het verschil tussen beide ploegen is zeven punten.

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (15.00 uur, tenzij anders vermeld)

3E: Twello - Oeken (14.00), ZZC’20 - Teuge (14.30), Be Quick Z. - DVOV, FC Zutphen - Brummen.

4H: EGVV - Helios (14.30), Almen - HSC ’21 (14.30), Terborg - Harfsen (14.30), Blauw Wit ’66 - FC RDC, Sp. Deventer - Kon. UD.

4C (zo): Lochem - Reünie (19.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

Vierde divisie A: Be Quick 1887 - Heino, Rohda Raalte - VKW.

1D: Voorwaarts T - SDO.

2I: Schalkhaar - Bon Boys, Lemelerveld - Stevo, Witkampers - AZC, Vorden - Reutum (14.30).

3A: Ruurlo - SV Vasse.

3D: Albatross - Diepenveen, Wijhe ’92 - Warnsveldse Boys, Robur et Velocitas - ABS, KCVO - Colmschate ’33, Groen Wit ’62 - Overwetering (14.30), Turkse Kracht - Holten (14.30).

4C: Basteom - Ulftse Boys.

4F: Klarenbeek - sv Orderbos.

4G: Heeten - Sallandia, Broekland - SDOL, Raalte - Nieuw Heeten, IJsselstreek - Hoonhorst, De Gazelle - Haarle (14.15).

5B: Bredevoort - GSV ’63, DEO - Haarlo, MEC - Ratti-Socii, ZZC’20 - De Hoven, SVBV - HMC ’17.

5E: Epse - Terwolde, Wesepe - Davo, Go Ahead D. - Wissel, Emst - SV CCW ’16, Vilsteren - Voorst.

Vrouwen

Zaterdag, Hoofdklasse A: SC Stiens - Klarenbeek (15.00).

Zondag, 1C: ADO ’20 - Witkampers (13.00).

HANDBAL

Vrouwen

Eredivisie: Kwiek - Handbal Venlo (za, 19.00).

Eerste divisie: Voorwaarts - MHV ’81 (za, 20.00).

Tweede divisie: HVBS - Wijhe ’92 (za, 20.30)

Hoofdklasse A: De Tukkers - SDOL (za, 20.30), VAKO - LHC (zo, 13.25).

Hoofdklasse B: Bentelo - Lettele (za, 18.30), Overwetering - Broekland (za, 19.00), Pacelli - Heeten (za, 19.30), RSC - Nieuw Heeten (za, 20.15).

HOCKEY

Mannen

2A: Beuningen - Deventer (zo, 14.45).

3A: Zutphen - Nijkerk (zo, 14.45).

Vrouwen

2B: Bemmel - Deventer (zo, 12.45).

3A: Zutphen - Eemvallei (zo, 12.45).

KORFBAL

1C: KVZ - AKC (za, 17.20).

2D: Devinco - Duko (za, 18.00).

RUGBY

2e klasse noord: The Pickwick Players - RC Groningen (zo, 15.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Tweede divisie B: BVC’73 - Heyendaal (za, 19.00).

Vrouwen

Eerste divisie A: Alterno - Dash (za, 16.30).

Tweede divisie B: WSV - Avior (za, 16.00), Gemini - VCV (za, 16.30), WIK Steenderen - SSS (za, 18.00).

WATERPOLO

Mannen

Eerste divisie: VZC - BZC (za, 19.50).