Met hooligan-onderzoeker Wolsink terug onder de lat gaat FC Zutphen opnieuw voor promotie naar de tweede klasse

Liveblog amateurvoetbal Dalfsen wint in degradatie­kra­ker, Heino haalt uit tegen RKVV Velsen en Rohda Raalte wint dankzij hattrick hero

Ook deze zondag stonden er weer mooi wedstrijden op het programma in het amateurvoetbal. Rohda Raalte heeft de ongeslagen reeks uitgebreid naar zes wedstrijden na een overtuigende overwinning op Hollandia. Heino, aan andere ploeg uit de vierde divisie, won ook met duidelijke cijfers: 1-4 werd het op bezoek bij RKVV Velsen. Dalfsen kwam als winnaar uit de strijd in een heuse degradatiekraker. Lees daarover en nog veel meer in onderstand liveblog.

6 november