Met Peppels kantelt Rohda Sallandse derby

Lang, heel lang, ziet het ernaar uit dat Heino aan het langste eind gaat trekken in de Sallandse derby. De ploeg van trainer Martijn de Vogel heeft de regie over de wedstrijd stevig in handen. De overtuiging dat het voor het eerst in acht ontmoetingen gaat lukken stijgt, naarmate het eindsignaal dichterbij komt.