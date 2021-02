Metin Güngül blijft zitten op de bank van Nieuw Heeten

Güngül, met een verleden bij Enter Vooruit, stapte in de zomer in bij Nieuw Heeten. De eerste drie wedstrijden in de vierde klasse G leverden drie punten op, daarna werd de competitie stilgelegd. De spelersgroep en de technische commissie voelden er echter veel voor om door te gaan met Güngül. ,,In vreemde en ook enigszins wel onzekere tijden willen verlengen spreekt ook vertrouwen uit, en dat is voor een trainer altijd prettig om te voelen”, zegt de coach, die voor het eerst hoofdtrainer is.