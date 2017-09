Na De Graafschap en CSV Apeldoorn weer keepen bij Voorwaarts

Massa gedeeld door volume is… ,,Dichtheid.’’ Yoël Finke heeft het antwoord paraat, al is natuurkunde niet zijn favoriete vak. ,,Nee. Volt, ampère; niet mijn ding.’’ De terminologie is in elk geval nog vers bij de nieuwe doelman van Voorwaarts. Hij heeft zojuist zijn instaptoetsen voor de pabo achter de rug. Ook zijn aardrijkskundige kennis werd getest. Dat snapt Finke nog wel. Maar natuurkunde? ,,De toelatingseisen zijn best streng.’’

Voetbaldromen

Het zal sowieso wennen zijn voor Finke weer in de schoolbanken te zitten. Het is alweer een jaar of vijf geleden dat hij de havo afrondde. Welke vervolgopleiding het moest worden, wist hij niet. Bovendien waren er voetbaldromen. Al op zijn zestiende debuteerde de Deventenaar onder de lat bij Schalkhaar. In februari 2011, onder trainer Jacob Ensing, in de tweede klasse. Finke had op dat moment al vier clubs achter zich. Begonnen bij Davo kwam hij via Helios als eerstejaars D-pupil in de opleiding van Go Ahead Eagles terecht. Na vier seizoenen volgde de fusie met FC Twente, Finke verkaste naar PEC Zwolle. In de provinciehoofdstad was ook geen toekomst voor hem, waarop hij instroomde bij Schalkhaar B1.

Na vier volle seizoenen in de hoofdmacht – het jeugdvoetbal was hij al ruimschoots ontstegen – klopte De Graafschap op de deur. In de zomer van 2015 lonkte voor de goalie uit Colmschate een kans in het profvoetbal. Grijpen natuurlijk, met beide handen. Het werd niet wat hij hoopte. ,,Ik zou derde keeper worden bij het eerste elftal en eerste keeper van de beloften, maar vrij onverwacht promoveerde De Graafschap. De club haalde er twee keepers bij, waardoor de concurrentie groter werd.’’

Quote Ik wil geen schop na geven, maar wel eerlijk zijn.

CSV Apeldoorn

Voor Finke was geen plaats meer en hij verkaste naar hoofdklasser CSV Apeldoorn. Ook dat avontuur flopte: geen goede band met trainer Peter Boeve, weinig speeltijd en volgens de doelman onduidelijke communicatie. ,,Ik wil geen schop na geven, maar wel eerlijk zijn.’’

Hij wijst naar een plakkaat op de muur boven de eettafel van de familie Finke. ‘In dit huis zijn we eerlijk’, staat erop, ‘lachen we veel’ en ‘maken we lol met elkaar’. Precies dat laatste heeft de student ook weer op het voetbalveld. ,,Ik had bij Voorwaarts heel snel een goed gevoel. Qua niveau doe ik een stap terug, maar zo voel ik dat niet. Uiteindelijk zit je op voetbal omdat je het leuk vindt en ik hoop weer veel speelminuten te maken.’’

Quote Ik word echt gefrustreerd als ik niet speel. Die kans acht hij in Twello groter dan bij eersteklasser FC Zutphen en derdedivisionist DVS’33, clubs die ook interesse hadden. ,,Voorwaarts heeft een goede visie. De club wil met eigen jongens zo hoog mogelijk spelen. Promoveren naar de eerste klasse? Dat is niet uitgesproken, maar moet wat mij betreft wel de ambitie zijn.’’

Toekomst voor de klas

Heeft de eigenaar van de Sallandse Keepersschool het profvoetbal definitief uit zijn hoofd gezet? ,,Als de kans komt, denk ik erover na. Maar dan moet er wel uitzicht zijn op speeltijd. Ik word namelijk echt gefrustreerd als ik niet speel.’’ Er is in elk geval een plan B in de vorm van een opleiding. Finke bereidt zich voor op een toekomst voor de klas. ,,Ik heb begin dit jaar een soort verkenningsstage gelopen op de Dorpsschool in Bathmen. De laatste maand was ik er zelfs elke dag. Leuk om met kinderen te werken. En natuurkunde? Tja, je moet er nu eenmaal iets van weten.’’