Na drie jaar wachten heeft AZC hun zo begeerde titel dan eindelijk te pakken

Derde klasseZe moesten er even op wachten in Zutphen maar vandaag was het dan eindelijk zover. Na een verblijf van drie jaar in de derde klasse keert AZC terug op het niveau waarvan ze zelf vindt dat ze thuishoort, de tweede klasse. Vandaag werd de titel in stijl binnengehaald door met 0-3 te winnen bij subtopper Brummen in een kolkende ambiance.