Na meer dan 150 doelpunten in twintig jaar tijd is het klaar voor Sallandia-icoon Wolvenne

Vierde klasseHij was eigenlijk al gestopt, maar toen collega-spits Jeremy van Krieken eerder dit seizoen geblesseerd raakte keerde Sallandia-icoon en doelpuntenkanon Ricky Wolvenne (37) nog even terug in de hoofdmacht. Het werden vanwege personele problemen alleen iets meer dan de beoogde vier wedstrijden. De publiekslieveling die in twintig jaar tijd meer dan 150 goals maakte, nam tegen SDOL (1-3) met een publiekswissel in de slotfase definitief afscheid van ‘zijn’ publiek.

Dat Wolvenne de vierdeklasser twintig jaar diende was niet gek voor wie zijn achtergrond kent. Een volksjongen die opgroeide op straat met een bal, die naar eigen zeggen pas ophield met voetballen totdat de lantaarnpalen aangingen of zijn moeder hem riep. Tegen SDOL vloog hij er typisch een aantal keren (te) stevig in. Dat was niet voor niets, gaf hij grappend toe. Met de middenmoter verspeelde hij waarschijnlijk de laatste kans op de play-offs. ,,Ik hoopte dat de scheidsrechter mij nog een kaart zou geven, dan was ik nu helemaal klaar geweest vanwege een schorsing volgende week. Ik dacht ‘nou, kom op scheids’, maar hij gaf hem helaas niet.”

Het talent had hij niet van een vreemde, ook zijn inmiddels overleden vader Johan speelde in het eerste. ,,Ze zeggen zelfs nog een betere speler dan ik. Helaas heb ik hem zelf nooit zien voetballen, hij was mijn grootste supporter.”

Voor Wolvenne waren zodoende de mensen om hem heen bij de club belangrijker dan het niveau waar hij op speelde. ,,Ik kon wel naar Rohda Raalte bijvoorbeeld, maar dat trok mij nooit. Er zijn minder clubmensen van vroeger. Volgens de club heb ik meer dan 400 wedstrijden in het eerste gespeeld, dat zie je niet veel meer. De tijd van nu is heel anders. Nu spelen jongens een paar jaar hier, en dan weer een paar jaar daar. Hier voel ik mij thuis. Als jongste begon ik in het eerste en als oudste eindig ik, met mijn werk en twee jonge kinderen is het een keer mooi geweest. Van kampioen tot degradatie, ik heb hier alles meegemaakt. Aan alles komt een eind.”

Er had meer in gezeten

Zijn talent bleef in zijn jonge jaren ook Go Ahead Eagles niet onopgemerkt, en Wolvenne werd als jeugdspeler gescout. De conclusie achteraf was dat er veel meer in had gezeten, maar op jonge leeftijd maakt hij al kennis met hoe hard het leven ook kan zijn. Het duurde jaren voordat hij het plezier in het spelletje hervond en vast terugkeerde in het eerste van Sallandia. ,,Mijn moeder overleed toen ik acht was, en mijn vader was elke dag aan het werk. Ik wist op dat moment niet beter, maar de moeder is de motor in huis hè, zeggen ze weleens. Om een oogje in het zeil te houden ook.”

,,Toen ik in de puberteit kwam ging ik zodoende een biertje drinken, een sigaretje roken en de stad in. Toen was ik er wel klaar met voetballen, ondanks dat ik in mijn eerste jaar in de jeugd van Go Ahead Eagles 49 keer scoorde. Na zo’n drie jaar gestopt te zijn geweest ging ik hier weer kijken met mijn vader en begon het weer een beetje te kriebelen, maar na een paar wedstrijden stopte ik weer. Vanaf mijn twintigste speelde ik pas weer vast in het eerste.”

‘We zijn de underdog in de nacompetitie’

SDOL-trainer Ivo Tammens bereikte voor het tweede jaar op rij de nacompetitie, zijn ploeg verzekerde zich door de 1-3 overwinning van een plek bij de bovenste vier. SDOL zal opnieuw de underdog zijn, vorig jaar vloog het er in de eerste ronde kansloos uit tegen WWNA (3-0). ,,Het niveau in de derde klasse ligt echt een stuk hoger, dus tegen een derdeklasser moet je een goede dag hebben. We hebben nog nooit derde klasse gespeeld, dus we moeten ervan genieten dat we dit soort wedstrijden mogen spelen.”

