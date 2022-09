Nachtegaal verhuist in Warnsveld naar centraal en kijkt uit naar de technisch vaardige spitsen

vierde divisie Tim Leferink bezorgt Heino met zijn doelpunt een dubbele primeur, de hatelijke nul is al verdwenen

Het chagrijn was vorige week groot toen Heino in de slotseconden een ‘gewonnen punt’ weggaf tegen Hoogeveen. Een week later, met het eerste doelpunt en punt ooit van Heino in de vierde divisie, laat de ploeg zien een snelle leerling te zijn. Het gelijkspel (1-1) tegen Hollandia betekent een dubbele primeur, maar zorgt niet voor euforie.

